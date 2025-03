Ilrestodelcarlino.it - Gli auguri del Kom a mamma Novella: "E’ sempre la prima ad ascoltare le mie canzoni"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

social di "Buon kom-pleanno" da Vasco Rossi alla, che ieri ha compiuto 94 anni. Un post che dalla scorsa notte ha raccolto migliaia di like e di commenti e centinaia di condivisioni. "Mia- scrive il rocker, che è figlio unico - è statalaa sentire le mieinsieme ad Ivana (un’amica di famiglia, ndr). Quando faccio qualcosa di nuovo gliela canto. e così vedo le loro reazioni. Mianon solo è stata la miaascoltatrice ma c’è stataper me, anche nei momenti più difficili. Adesso le voglio ridare un pò di più dell’affetto, recuperare un pò di quel tempo che non sono riuscito a darle perché sono stato troppo tempo fuori, troppo occupato con la musica.. che è la mia vita. Ci sentiamo più spesso di un tempo. Quando la chiamo è bellissimo perché sento che lei ècosì felice.