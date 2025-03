Superguidatv.it - Gli aneddoti di Riccardo Scamarcio: “Johnny Depp persona speciale. Da Al Pacino una lezione di cinema”

Ospite di Francesca Fialdini a Da noi. a ruota libera, su Rai1,ha condiviso una serie disulla sua carriera, ripercorrendo il percorso dai primi provini fino alle collaborazioni con star di Hollywood come Keanu Reeves,e Ala “Da Noi a Ruota Libera”L’attore ha raccontato come è riuscito a ottenere un ruolo nella saga di John Wick: “Mandai un self-tape mentre facevo l’olio e alla fine del video dissi, per scherzo: ‘Se volete una bottiglia, ve la porto’. Incredibilmente, alla fine mi presero!”. L’esperienza con Al, invece, si è rivelata una vera sfida: “Avevamo tre macchine da presa e 27 pagine di scena. Il primo ciak che ho fatto è durato 21 minuti no stop, come se fossimo a teatro. Nelle situazioni difficili sono bravo, sono quelle facili che sbaglio”, ha ironizzato