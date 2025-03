Unlimitednews.it - Gli 80 anni di Bobby Solo, l’Elvis italiano tra Sanremo e altri successi

ROMA (ITALPRESS) – “Se piangi, se ridi”, “Non posso perderti”, “Gelosia” ma, soprattutto, “Una lacrima sul viso”: è questa la canzone che ha identificatonegli ultimi 60. E ora che il cantante ne compie 80 (è nato a Roma il 18 marzo 1945) vale la pena ricordare quando l’abbiamo ascoltata per la prima volta: nel 1964 al Festival di, dove l’ha cantata in coppia con lo statunitense Frankie Laine. Da poco lui, che si chiama Roberto Satti, ha adottato il nome d’arte suggeritogli dal manager Vincenzo Micocci. In realtà lui gli ha detto di farsi chiamare, diminutivo dell’inglese Robert, ma da un’incomprensione con una segretaria della casa discografica, è nato.Quando arriva al suo primo, il cantante è già un fan di Elvis Presley ed è a lui che si ispira nello stile e nel modo di cantare.