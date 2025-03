Formiche.net - Gladio e mio padre, quella chiamata di Cossiga la notte di Natale. Il racconto di Follini

Sera di. È il 2003. Nella casa di Marco, all’epoca segretario dell’Udc, squilla il telefono. Dall’altra parte della cornetta, la voce èdell’ex presidente della Repubblica, Francescoconversazione, come lo stessoracconta in Beneficio d’Inventario (Neri Pozza), durò poco. “Mi disse – dice l’autore a Formiche.net – che mioera stato uno dei capi dell’operazione. Mi riferì anche che di tutto questo non avrei trovato traccia, ma tanto mi doveva”.Quale fu la reazione?Di incredulità. Sapevo che mioaveva fatto tante cose alla luce del sole, ben visibili. Ma non aveva la vocazione, né il carattere per svolgere quel ruolo che gli era stato attribuito nella conversazione da.Non credette alle parole dell’ex presidente?Confesso che lì per lì non diedi molto peso alle parole che mi disse.