Giuntoli | I giocatori devono prendersi responsabilità? Siamo già intervenuti negli spogliatoi

Il Football Director della Juventus, Cristiano, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della brutta sconfitta di Firenze.Le parole diChe spiegazione vi siete dati per quello che sta succedendo e siete sempre convinti che Thiago Motta sia l’uomo giusto per questo progetto?«Noisempre della stessa idea, da queste situazioni molto delicate ne usciamo con l’aiuto di tutti e tutti insieme. E’ chiaro che è una situazione molto delicata, si viene da due partite sicuramente sotto livello. Dopo una sconfitta avevamo sempre avuto una grande reazione, stavolta non c’è stata. In questo momento sono venuto qui a ribadire con forza che continuiamo tutti insieme e cerchiamo di risolvere tutti insieme sicuramente qualche problema da mettere a posto. E’ chiaro che prendere quattro gol e tre gol significa che la squadra ha perso sicuramente equilibrio, quindi c’è da capire sia mentalmente che tatticamente, in maniera lucida, con calma, tutti insieme, come si può mettere a posto questa situazione».