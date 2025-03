Calciomercato.it - Giuntoli ci mette la faccia: “Ne usciremo insieme con Motta”

Altra pesante sconfitta per la Juventus che ormai è in caduta libera: tocca al Football Director commentare la partitaDopo i quattro gol dell’Atalanta, i tre della Fiorentina. La Juventus incassa un’altra pesantissima lezione al Franchi e si vede sorpassare al quarto posto dal Bologna di Italiano.(LaPresse) – Calciomercato.itNel post gara tocca a Cristianotrovare le parole giuste per spiegare quanto accaduto. Il dirigente bianconero a ‘Sky’ ha dichiarato: “In questi momenti dobbiamo restare tutti uniti. Siamo molto dispiaciuti per le due gare sotto livello ma siamo convinti di poterne uscire, con Thiago”.Successivamente a ‘Dazn’ ha aggiunto: “In questo momento sono venuto a ribadire che continuiamo tuttie proveremo a risolverei problemi.