Ilnapolista.it - Giuntoli ancora parla di progetto: «In questi momenti dobbiamo stare tutti uniti. Sempre con Motta? Certo»

Leggi su Ilnapolista.it

Dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina, ai microfoni di Sky si presentaper spiegare la prestazione della Juventus ed eventualmente la posizione di Thiago.Leggi anche: Nove mesi die Thiagohanno distrutto la Juventus: «Abbiamo iniziato con un»Oggi nessuna reazione. Ilva avanti?«In. Siamo molto dispiaciuti, due gare sotto livello. Siamo sicuramente molto dispiaciuti ma convinti di uscirneinsieme.con»Cosa non ha funzionato?«Non parlerei di obiettivi. Abbiamo iniziato con unringiovanendo la rosa e abbassando gli stipendi. In questo momentopensare ad entrare in Champions League,».La dirigenza:«Si cerca di analizzare in maniera lucidi.