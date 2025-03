Sport.quotidiano.net - Girone A. Otto gare senza vincere. L’Atalanta Under 23 al Comunale per svoltare

23 torna in campo oggi nell’anticipo delle 12.30 al, a caccia di un successo che manca addirittura dapartite, da oltre due mesi. Una crisi di risultati che sta mettendo a rischio la corsa playoff. Questa mattina a Caravaggio arriva la lanciatissima FeralpiSalò. All’andata successo casalingo per 3-1 dei gardesani in una gara equilibrata per ottanta minuti, ma condizionata per la Dea dall’espulsione di Obric dopo mezz’ora. La squadra di Modesto (che oggi non avrà Muhameti e Tornaghi), nona con 43 punti dopo un filnegativo di cinque sconfitte in sei partite (in mezzo il pareggio nel derby contro l’AlbinoLeffe) ha mosso la classifica nell’ultima settimana pareggiando 2-2 in casa contro il Vicenza, ma facendosi rimontare due reti e subendo il gol del pareggio al 94’.