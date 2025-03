Sport.quotidiano.net - Girone A. L’Appignanese fa tremare la Jesina. Lapi pareggia la rete di Mongiello

Leggi su Sport.quotidiano.net

APPIGNANESE 11 APPIGNANESE: Piergiacomi, Zitti, Fermani, Ghannaoui, Argalia, Brandi,, Gagliardini, Tarquini, Voinea, Jayed. All. Cotica.: Gasparroni, Borocci, Zandri, Zagaglia, Marengo,, Massei, Paradisi, Cordella, Russo, Massei. All. Omiccioli. Arbitro: Spadoni di Pesaro. Reti: 31’ pt, 30’ stmette paura allae per i locali c’è il rammarico per non essere riusciti a mettere a segno il colpaccio contro una big del campionato. Lasi fa vedere in attacco e costringe Piergiacomi a rifugiarsi in angolo sulla bella conclusione di Massei. Poi arriva il gol che sblocca il risultato: su azione di ripartenzasi butta avanti quando Gasparoni evita guai su Voinea ma non può nulla quando la palla arriva sui piedi di