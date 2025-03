Juventusnews24.com - Giovanni Albanese chiarisce una volta per tutte il futuro di Thiago Motta: «Il suo destino alla Juve è ben definito». La notizia è chiara!

di RedazionentusNews24, giornalista, ha svelato ildi: non ci sono dubbi sul suonon ha alcun dubbio suldi. L’allenatore dellarimarrà saldo al comando dei bianconeri anche sul medio lungo termine. La conferma arriva attraverso questo editoriale scritto per conto di Sportitalia.PAROLE – «è e sarà ancora l’allenatore dellantus. Fino al termine del campionato e con molta probabilità anche oltre: al Mondiale per Club e anche nel campionato che comincerà subito dopo. A meno di un crollo verticale o di un finale disastroso, al netto delle tante voci (non causali) e della possibilità di dover cambiare se non si arrivasse all’obiettivo della Champions League (ma a quel punto non salterebbe soltanto lui), l’allenatore ha incassato la vicinanza necessaria per rimanere concentrato sul proprio lavoro dal piano più alto della complessa e sofisticata struttura del club in cui lavora: la proprietà.