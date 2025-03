Lanazione.it - Giornate Fai I luoghi pisani

Tornano il prossimo weekend, il 22 e 23 marzo, leFai di Primavera, il più importante evento di piazza in Italia dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, giunto alla sua 33esima edizione che quest’anno coincide con i festeggiamenti per i 50 anni dalla fondazione del Fai. Per quanto riguarda il nostro territorio, sono previste tre aperture che coinvolgeranno diversi Comuni: la prima riguarda le corti e la chiesa San Domenico a Pisa, un affascinante viaggio nel tempo attraverso un’area che oggi è delimitata da Corso Italia, via Pascoli e via Turati. Gli apprendisti ciceroni dell’Iis Pacinotti racconteranno la straordinaria vita di Chiara Gambacorti, affiancandosi alle tele del Tempesti che illustrano gli episodi salienti della sua esistenza. Sabato apertura dalle 15 alle 19, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 (ultimo ingresso alle 18).