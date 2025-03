Ilrestodelcarlino.it - Giornate del Fai: visite ai tesori di Fermo e Montefortino

In occasione delle ‘Fai di primavera’, in programma il 22 e 23 marzo, saranno aperti al pubblico palazzo Carrarini – Salvatelli a(sede della Prefettura) e palazzo Leopardi di. Ieri pomeriggio nei locali di palazzo Leopardi a, è stata presentata ufficialmente la nuova Delegazione Fai die il programma della 33° edizione delle ‘Fai di Primavera’, in programma per il 22 e 23 marzo. All’incontro hanno presenziato il Prefetto diEdoardo D’Alascio; il sindaco diDomenico Ciaffaroni; il presidente del Fai Marche Giuseppe Rivetti e Maurizio Petrocchi capo delegazione Fai di. Il tema di questa edizione primaverile dedicata alla valorizzazione dei luoghi storici e artistici del territorio sarò ‘I luoghi delle Istituzioni’, un viaggio alla scoperta di edifici che hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo chiave nella storia amministrativa e culturale della provincia di