Giorgia Meloni vista da Matteo Renzi | Underdog? Macché vi spiego perché è la più raccomandata

Da oggi è in libreria il saggio diL’Influencer, Pubblicato per Piemme da Mondadori Libri S.p.A. Ecco un’anticipazione in esclusiva per Open:si è venduta come un’. Ma chi, come me, ha iniziato l’esperienza politica più o meno contemporaneamente a lei sa bene che non stiamo parlando di una outsider quanto di una. Anzi, la piùdella Seconda Repubblica. Eh già: lei viene piazzata giovanissima da Fini alla vicepresidenza della Camera esattamente come Di Maio veniva piazzato da Grillo nello stesso ruolo.è diventata giovanissima vicepresidente della Camera, con lo stesso percorso, identico, di Luigi Di Maio. Due leader (Fini nel primo caso e Grillo nel secondo) che scelgono il giovane o la giovane più brillante che hanno.