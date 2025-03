Bergamonews.it - “Gina” di Ulrike Kofler vince la 43ª edizione del Bergamo Film Meeting

. Èdi(Austria, 2024) ilvincitore della Mostra Concorso della 43ªdi. Al, che è stato votato dal pubblico, va il Premiodel valore di 5.000 euro.La giuria internazionale, composta da Dániel Hevér (regista), Andrea Inzerillo (direttore artistico Sicilia Queerfest) e Tiina Lokk (direttrice artistica Black NightsFestival di Tallinn) assegna il Premio per la migliore regia del valore di 2.000 a Hiver à Sokcho/Winter in Sokcho di Koya Kamura, Francia, Corea del Sud, 2024.MOSTRA CONCORSOPRIMO PREMIOdiSECONDO PREMIOOro Amargo/Bitter Gold di Juan OleaTERZO PREMIOFainéant.e.s/Lazy Girls di Karim Dridi leggi anche La recensione “Fainéantes”: una storia d’amicizia tra chi ha scelto di vivere nella ribellione PREMIO PER LA MIGLIOR REGIAHiver à Sokcho/Winter in Sokcho di Koya Kamura«La giuria è stata particolarmente colpita dal modo in cui questa opera prima utilizza materiale complesso a livello registico.