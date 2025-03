GF Lorenzo spacca il quadro che gli aveva regalato Shaila VIDEO | Guardami finisce in un bidone tutto il…

Leggi su .com

Ieri sera nella casa del Grande Fratello c’è stata un’altra dura lite tra, ormai ai ferri corti con l’ex velina di “Striscia la Notizia” che ha sbottato: “Mi hai detto in bocca al lupo per? Ecco allora in bocca al lupo e levati di qui. Ciao, fai finta che non esisto .L'articolo GF,ilche gli): “in unil.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:GF,contro Helena (): E’un magheggio, è stata difesa tanto. Se la difendono vuol dire che è protetta da.”GF, tre inquilini chiedono la squalifica di Helena in puntata (): “Si potrebbe dire tutti, è l’unico modo. Mi sono vergognata di.”GF, Luca sbefeggia): “Non può esserea 90 sempre, ci manca solo il trapezio e il cavo.