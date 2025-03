Quotidiano.net - George Simion ottiene via libera parziale per le presidenziali in Romania

L'Alta Corte dellaha dato unviaalla candidatura alledi, leader del partito dell'ultradestra Aur (Alleanza per l'Unione dei Romeni). Lo ha annunciato lo stessosu X. "Secondo la prima decisione della Corte sono stato ammesso a candidarmi alle elezioni. Ma dobbiamo aspettare la conferma definitiva fino a martedì per vedere se latorna alla democrazia", ha scritto il leader di Aur, partito euroscettico e nazionalista che, in Europa, è membro dei Conservatori. Proprio da Ecr, nelle scorse ore, era arrivato il netto endorsement per. "Il partito Ecr sostiene pienamente la sua candidatura alle elezioniin. Qualsiasi tentativo di escludere gli avversari politici attraverso manovre amministrative o giudiziarie è una grave violazione dei principi democratici.