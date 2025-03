Ilfattoquotidiano.it - George Simion è il candidato per l’ultradestra in Romania: l’obiettivo di riempire il vuoto lasciato da Georgescu

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, leader dell’Alleanza per l’Unione dei Romeni (Aur), Ana Maria Gavrila, numero uno del POT (Partito dei giovani), e Diana Sosoaca, volto di SOS, il terzo partito di estrema destra della. Tutti a depositare la candidatura per le presidenziali del prossimo 4 maggio, dopo l’esclusione del filorusso Calinscu dalla corsa, di cui aveva vinto a sorpresa il primo turno lo scorso 24 novembre, esito poi annullato dalla Corte costituzionale a soli due giorni dal ballottaggio dell’8 dicembre. E se Sosoaca è stata già bocciata dalla Commissione elettorale centrale, la stessa ha approvato quella di, leader del partito di estrema destra più popolare del paese. Il suo sarà il nome su cui confluiranno tutte le destre sovraniste, come ha già dichiarato anche Gavrila, che lo sosterrà.