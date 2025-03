Liberoquotidiano.it - Gene Hackman, "ai tre figli nemmeno un dollaro": quando e come prende la decisione estrema

Leggi su Liberoquotidiano.it

La morte die Betsy Arakawa, la moglie, fa ancora parlare. Ora è il turno della battaglia per il testamento dell'attore morto a 95 anni, in stato di abbandono, nel suo ranch di Santa Fè. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, l'attore avrebbe destinato la sua intera fortuna, stimata in 80-90 milioni di dollari, alla consorte. Anche secondo il sito Tmz, i trenati dal matrimonio con l'ex moglie Faye Maltese - Christopher, 65 anni, Elizabeth, 62 anni, e Leslie, 58 anni - non figurerebbero tra gli eredi nel documento legale. Insomma, a lorounavrebbe designato Arakawaunica beneficiaria già nel 1995, con un aggiornamento del testamento risalente al 2005. La stessa Arakawa, nelle sue ultime volontà, aveva indicato il maritoerede principale, con una clausola che prevedeva, nel caso di decesso di entrambi entro 90 giorni l'uno dall'altra, la devoluzione dei beni a un fondo fiduciario per opere di beneficenza, dopo aver saldato eventuali spese mediche in sospeso.