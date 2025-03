Riminitoday.it - Gelateria inaugura il suo quarto punto vendita. "Rileviamo un locale storico. Ci distinguono passione e cura del cliente"

Leggi su Riminitoday.it

Qual è il segreto per mandare avanti un’attività che non conosca momenti di crisi, al netto del periodoin cui ci troviamo, e che anzi arrivi are persino un? Nessuno potrebbe dircelo meglio di Mariglen Pergega, titolare della‘Dolcemente’ insieme ad.