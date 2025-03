Ilfattoquotidiano.it - Gaza senza elettricità, la testimonianza dell’infermiere di Emergency: “Così Israele nega l’accesso all’acqua, una nuova forma di guerra”

“L’è qualcosa che la popolazione civile non ricorda più”. Roberto Guerrieri, infermiere diimpegnato in questo momento nella Striscia diper portare assistenza medica agli abitanti, racconta in unaaudio le conseguenze del black out imposto da, che oltre una settimana fa ha interrotto la fornitura di, dopo aver già bloccato l’entrata di beni e aiuti. “Questa interruzione, se continuerà, significherà per la popolazione l’impossibilità di avere acqua potabile. Gli impianti di desalinizzazione per l’acqua erano le uniche strutture ancora alimentate dalla rete elettrica”. Con l’interruzione di queste, quindi, sarà molto difficile garantire la disponibilità di acqua. “Per la popolazione diquesto vuole vedersitoal bene più importante per la vita: l’acqua“.