Lapresse.it - Gaza, Netanyahu: “Hamas rilasci subito 11 ostaggi vivi”

Leggi su Lapresse.it

Proseguono i negoziati tra Israele eper le nuove fasi del cessate il fuoco a, con il primo ministro israeliano Benjaminche ha incaricato il suo team negoziale di chiedere l’immediatoo di 11dello Stato ebraico. Ieri, sabato, intanto, almeno 9 persone sono morte dopo i raid americani contro i ribelli Houthi nello Yemen. Ecco tutte le notizie sul conflitto in Medio Oriente di oggi IN AGGIORNAMENTO: “ilo di 11” daL’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin, “ha tenuto una discussione approfondita sulla questione deglicon la partecipazione dei ministri, del team negoziale e dei responsabili dell’apparato di difesa”. Lo riportano i media israeliani. “Al termine della discussione, il primo ministro ha incaricato il team negoziale di preparare la continuazione dei colloqui, in conformità con la risposta dei mediatori alla proposta di Witkoff per l’immediatoo di 11 rapitie metà dei morti” tenuti daviene spiegato ancora.