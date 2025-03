Calciomercato.it - Gasperini-Juventus: l’annuncio arriva in diretta da Bergamo

Leggi su Calciomercato.it

Dopo l’ennesima sconfitta di Thiago Motta, le voci di un esonero per il tecnico ex Bologna sono aumentate. Tra i profili finora usciti per sostituirlo c’è quello di: il tecnico ha dentro di sé il dna bianconero che spesso in passato è stato fondamentale nell’indirizzare le scelte della dirigenza.La gara di questo pomeriggio dellaha acuito le voci rispetto ad un addio di Thiago Motta, nonostante Giuntoli continui a sostenere il contrario. In effetti rispetto alla gara contro l’Atalanta, quella di oggi ha visto i bianconeri tenere di più il pallino del gioco, senza tuttavia trovare il guizzo giusto e prestando anzi il fianco alle sortite offensive della Viola.Tra i nomi per sostituire Motta, Gian Pieropotrebbe essere quello giusto per riportare in alto la