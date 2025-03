Rompipallone.it - Gasperini, il tecnico più desiderato d’Italia e non solo: quattro club su di lui, ecco dove andrà

Gian Pieroè ilpiù ambito e: insu di lui,può finireGian Pieroè senza dubbio l’uomo del momento. Ma non lo è certo da oggi, ma da almeno un quinquennio. Nove le stagioni con l’Atalanta che hanno portato ilad una crescita repentina e folgorante, culminata con la vittoria dell’Europa League nella scorsa stagione. Stabilmente in Europa, tra Champions ed appunto Europa League, in questa stagione ilorobico sogna addirittura in grande.Terzo posto in classifica a tre punti dall’Inter capolista e lo scontro diretto del Gewiss che può regalare l’aggancio in classifica per un finale di stagione da vivere intensamente, tutto d’un fiato. Sognano ad occhi aperti a Bergamo, d’altronde la squadra è in salute e sta dimostrando attraverso il bel gioco come possa essere ficcante e pericolosa.