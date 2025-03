Ilgiorno.it - Garlasco, quella scena del crimine dai mille errori: scivoloni nel sangue, sviste e gatti liberi dentro casa

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia) – Da quasi 18 anni si sta parlando deglicommessi nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Ora per la riapertura delle indagini, ma anche al ribaltamento al terzo grado di giudizio nell’aprile del 2013, quando la Cassazione annullò la sentenza dell’Appello, che aveva confermato la prima assoluzione del dicembre 2009. Ma chi ha seguito le indagini fin da quel drammatico lunedì 13 agosto, può ricordare i dubbi, riportati nelle cronache quotidiane, ben prima delle sentenze, con ancora i primi accertamenti in corso. Ancora in pieno svolgimento degli accertamenti dei Ris nella villetta di via Pascoli, emerse infatti unadel“molto contaminata”, circostanza che allora era solo una “indiscrezione” riferita da chi aveva visto l’interno della villetta, ma che venne poi confermata nel corso dell’iter giudiziario, soprattutto nel primo processo con rito abbreviato davanti al gup dell’allora non ancora soppresso Tribunale di Vigevano, che terminò appunto con la prima assoluzione.