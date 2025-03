Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, per i pm il Dna di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi non è da contatto. E c’era anche un altro profilo “ignoto”

I pm di Pavia sono convinti che il Dna di Andrea, indagato per la morte di, trovatodella vittima sono sia stato trasferito da un oggetto – per ela tastiera del pc con cui giocavano l’indagato e il fratello della vittima – ma sia da. Margini dellesu cuiun. Mentre nonDna di Alberto Stasi. Dall’altra parte, Francesco De Stefano, perito nell’appello bis sul casoche portò alla condanna a 16 anni dell’allora studente bocconiano, si disse convinto che invecestato un trasferimento: “Sono stato consulente per l’accusa nell’omicidio sul caso Rostagno in cui si sono ottenuti dati sul Dna analizzando un oggetto toccato dall’indagato 27 anni prima“.La tastiera e il mouse di quel computer, che i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, nelle indagini riaperte a Pavia, stanno cercando con poche speranze, sono solo due degli oggetti presi in considerazione dagli inquirenti in questa sorta di “caccia al tesoro”, per rianalizzare ciò che si è salvato dei vecchi reperti.