Leccotoday.it - "Garantire le fermate dei treni a Osnago e Airuno", scatta la raccolta firme

Leggi su Leccotoday.it

Incontro con pendolari e sindaci del Meratese per dire no alla soppressione delledilungo la Mialno-Lecco e per siglare un patto tra Regione e territori a garanzia del servizio. L'iniziativa si è tenuta nella giornata di sabato 15 marzo proprio a. Tra i presenti.