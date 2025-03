Isaechia.it - Gaia Gozzi torna a parlare dell’esperienza ad Amici e poi svela: “Ecco con quale artista di Sanremo 2025 vorrei duettare”

Leggi su Isaechia.it

, reduce dal successo acon il brano Chiamo io chiami tu, èta adella sua esperienza ad.La cantante italo-brasiliana ha vinto la diciannovesima edizione del talent show di Maria De Filippi a tre anni di distanza dal secondo posto conquistato a X Factor. Solo di recente, a partire dall’estate scorsa,ha ottenuto una più ampia visibilità grazie al tormentone Sesso e Samba, in collaborazione con Tony Effe. L’inedito presentato a, poi, è diventato popolarissimo anche grazie alla sua coreografia. Il backstage del videoclip di Chiamo io chiami tu per ilsi è affidata al coreografo Carlos Diaz Gandia è diventato ben presto virale, facendo acquisire maggiore notorietà alla cantante.Il prossimo 21 marzo uscirà il suo nuovo album, La rosa dei venti, in cui sono inclusi featuring con Capo Plaza, Guè, Lorenzza.