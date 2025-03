Secoloditalia.it - Gabry di Vincenzo Cuciniello: un libro che racconta il dolore di una perdita e la guarigione delle emozioni

Leggi su Secoloditalia.it

Antonio Cucciniello è uno scrittore e docente, esperto in Approccio Sistemico Vitale e ideatore della “scrittur-anima”. Ha pubblicato romanzi noti come Le Ali del Bruco (2015, oltre 20.000 copie), Un’Altra Opportunità (2018) e Pathemata Mathemata (2019). Collabora dal 2016 con accademici per diffondere concetti sistemici tramite la scrittura, insegna scrittura creativa (anche all’Università di Salerno dal 2024) e ha partecipato a eventi internazionali (Fiera di Belgrado 2022, Erasmus 2021). Laureato in Linguistica Moderna (2023). Il suo ultimo(edizioni Pendagron), un romanzo dove Cucciniello si introduce neldella, l’elaborazione di un lutto che fa scendere il protagonista negli inferi della psiche fino a trovare un significato al valore del buio, attraverso un’incessante lotta contro i suoi demoni interiori.