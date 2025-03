Juventusnews24.com - Futuro Thiago Motta, l’allenatore confermato dopo Fiorentina Juve ma… A fine stagione potrebbe cambiare tutto: gli ultimissimi aggiornamenti

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ma ecco cosa può accadere a: i dettagliLantus hanonostante le due brutte sconfitte contro Atalanta ema come riportato da Fabrizio Romano questa situazionecon la nomina di un nuovo allenatore.PAROLE – «Lantus non ha intenzione di esonerarela sconfitta per 3-0 contro lae per 4-0 contro l’Atalanta. Ma la situazione, quandoessere esonerato e un nuovo allenatoreoccuparsi del progetto a lungo termine, come riportato questa settimana».Leggi suntusnews24.com