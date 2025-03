Calciomercato.it - Furia contro Gasperini, cosa è successo nel primo tempo di Atalanta-Inter

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico bergamasco finisce sotto accusa dopo ill’: eccoè accaduto nei primi 45 minutiGrandi polemiche neldiper Gian Piero. La Dea ha sofferto non poco nei primi 45 minuti e, dopo il 4-0 rifilato da Inzaghi all’andata, tutti si sono scagliatiil tecnico dei bergamaschi.Su X in tanti hanno evidenziato l’incapacità didi cambiare spartito tattico in base alla squadra affrontata. Ecco una serie di tweetl’allenatore della squadra di casa:“Dal 2018 se non mi sbaglio,è l’unico che è riuscito a far peggio di Pioli con l’”“gliela sta proprio regalando senza nemmeno provarci”“Masta facendo di nuovo il talebano con Inzaghi oppure ha capito che vincendo andrebbe a pari punti cone Napoli?”“vatti a guardare come l’hanno preparata fonseca e nagelsmannl’per favore.