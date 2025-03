Lanazione.it - Franco Zeffirelli, mio padre: "Per anni l’ho chiamato maestro. Poi quell’incidente con la Lollo..."

"La Fondazione è l’eredità che ha lasciato al mondo, ai fiorentini e anche a me". Pippo, figlio adottivo dinon ha dubbi: ile la sua arte sono unici così come lo è il museo di piazza San Firenze. Pippo, quando ha incontrato per la prima volta il? "Poco prima del suo famoso incidente stradale del febbraio 1969. Era in auto con Ginabrigida e Gian Luigi Rondi e stava andando a vedere una partita della Fiorentina. A causa dell’incidente non riuscì a recarsi di persona alla cerimonia degli Oscar, era candidato il suo ‘Romeo e Giulietta’. All’epoca stavo facendo il servizio militare in Marina, a La Spezia. Durante una licenza andai a Roma a trovare mio cugino che era assistente del regista Mauro Bolognini. Lui me lo presentò. Ilmi disse che sarebbe venuto a La Spezia per farmi delle foto, poi ci fu l’incidente.