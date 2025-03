Anteprima24.it - FOTO/ “Trasferta” a Montevergine e benedizione per i biancoverdi

Tempo di lettura: 4 minutiUnaspeciale quella che ha visto protagonisti i calciatori dell’U.S.Avellino che, accompagnati da Mister Raffaele Biancolino e la dirigenza con Angelo Antonio e Giovanni D’Agostino, si sono recati al Santuario di.Con loro anche il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, e ad accogliere la truppa ai piedi di Mamma Schiavona, l’Abate Riccardo Guariglia che dopo la Messa ha benedetto la squadra biancoverde.“Un appuntamento che si rinnova a cui tenevamo particolarmente, a partire dai ragazzi che sentono sempre parlare di”– ha detto padron D’Agostino, commentando poi lo stato di forma della squadra seconda in classifica: “Il lavoro di tanti anni alla fine si sta concretizzando e certo il calcio, come abbiamo sempre detto, è un’azienda, così come si dice, ma molto particolare quindi non sempre riusciamo a cogliere quelli che sono gli obiettivi, però quest’anno credo che sia la volta buona.