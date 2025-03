Zonawrestling.net - FOTO: L’ex WWE Ezekiel Jackson torna sul ring dopo quasi 10 anni

Leggi su Zonawrestling.net

10dall’ultima volta, una vecchia conoscenza dei fan WWE èta a lottare sul. Si tratta diche nella giornata di ieri ha lottato in occasione dell’evento Full Throttle della FWE nell’ambito di un Triple Threat Match affrontando Psycho Boy Fodder e Sylvain con in palio l’FWE Heavyweight Title.sul10di inattività,è uscito dal ritiro.WWE èto in azione ieri nel circuito indipendente mostrando ai fan tutta la sua potenza e confermando che è pronto a accettare ulteriori booking da qui in avanti. A 46si è dunque rimesso in pista. L’ultimo suo match risaliva ad un evento WxW dell’ottobre 2015. Durante i suoiin WWE, esperienza conclusasi nel 2014, ha conquistato 1 volta l’ECW Title e 1 volta l’Intercontinental Title perdendolo poi contro Cody Rhodes.