FOTO/ Jorit, il nuovo murales dedicato a Van Gogh

Tempo di lettura: < 1 minutoUnsulla facciata delistituto scolastico di Buonabitacolo, nel Salernitano. A realizzarlo, lo street artist partenopeo di fama internazionale.ha scelto di raffigurare Vincent Vansul cui volto ha disegnato i soliti fregi del suo stile ‘Human Tribe’. Come ha fatto nelle sue precedenti opere, l’artista, prima di realizzare il ritratto, ha scritto sulla facciata dell’edificio scolastico di Buonabitacolo un messaggio di pace e speranza in stile street art: “La Bellezza salverà il mondo”. “Siamo orgogliosi di ospitare – dichiara il sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio –nel nostro paese. In questi giorni i nostri giovani hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con un’artista molto impegnato, tra l’altro, nel diffondere i veri valori della pace nel mondo”.