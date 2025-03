Anteprima24.it - FOTO/ Fiera di San Giuseppe al via, l’assessore Ambrosone solidarizza con i negozi di vicinato: “Crisi nazionale”

Tempo di lettura: 2 minutiSono circa 250 gli stand per ladi San2025 che, come da tradizione, è stata allestita nell’area dello Stadio Vigorito. L’appuntamento, ormai storico nel capoluogo, è stato onorato con il taglio del nastro, la benedizione del parroco dell’Addolorata don Gaetano e la presenza del sindaco Clemente Mastella, accompagnato dalla Giunta quasi al completo con gli assessori Attilio Cappa, Luigi, Francesco De Pierro, Carmen Coppola.Ladei prodotti e delle macchine a servizio del comparto primario nel Sannio, è stata salutata dalla presenza del Vice Presidentedella Coldiretti Gennarino Masiello e Davide Minicozzi presidente dell’Associazione Allevatori della Campania. Ladi San2025 ha aggiunto quale novità l’Area food, che si affianca agli stand dedicati a piante e prodotti per e dell’agricoltura, arredo giardini, termocamini, arredo caldaie, macchine agricole, ferramenta, attrezzature, prodotti alimentari di coltura biologica, articoli per la casa e fauna.