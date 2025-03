Formula1 Australia | vince la McLaren con Lando Norris ottava Ferrari con Leclerc – Il video

Leggi su Open.online

Ladiha vinto il Gran Premio d’, prima gara del Mondiale 2025. Seconda la Red Bull di Max Verstappen davanti alla Mercedes di Gerorge Russell.ladi Charles, mentre è decima l’altra Rossa di Lewis Hamilton.ha superato allo sprint l’olandese campione del mondo della Red Bull. L’incidente di AlonsoIncidente per Fernando Alonso, con la sua Aston Martin contro le barriere alla curva otto al giro 34 di 57, con la safety car che esce per la seconda volta nel Gran Premio d’. La gara di Melbourne ha avuto un inizio al cardiopalma con Isack Hadjar della Racing Bull fuori dal giro di formazione e Jack Doohan dell’Alpine e Carlos Sainz della Williams usciti di pista al giro di apertura in condizioni pericolosamente bagnate sul circuito di Albert Park.