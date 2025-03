Sportnews.eu - Formula 1, le classifiche piloti e costruttori dopo il Gran Premio d’Australia

Il campionato del mondo di1 è iniziato oggi con la prima tappa in Australia: lela gara. La prima tappa della stagione di1 è andata in archivio. In Australia,una gara condizionata dalla pioggia e dal vento, è salito sul gradino più alto del podio il pilota della McLaren Lando Norris, davanti al campione in carica Max Verstappen e alla Mercedes di George Russell.Lando Norris, il pilota McLaren in cima alla classifica(Foto da Instagram – f1) – Sportnews.euDeludente la prova delle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton che hanno tagliato il traguardo rispettivamente in ottava e decima posizione. Prestazione memorabile per Kimi Antonelli, autore di una straordinaria rimonta dalla sedicesima posizione, in griglia di partenza, alla quarta al traguardo alle spalle del compagno di squadra.