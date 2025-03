Lapresse.it - Formula 1, la classifica dopo il Gp Australia

Leggi su Lapresse.it

Ecco lapiloti e costruttoriil Gran Premio d’di1, primo appuntamento del mondiale, che ha visto il trionfo di Lando Norris con la McLaren. LapilotiLando Norris (GBR) – McLaren Mercedes – 25 puntiMax Verstappen (NED) – Red Bull Racing Honda RBPT – 18 puntiGeorge Russell (GBR) – Mercedes – 15 puntiAlexander Albon (THA) – Williams Mercedes – 12 puntiAndrea Kimi Antonelli (ITA) – Mercedes – 10 puntiLance Stroll (CAN) – Aston Martin Aramco Mercedes – 8 puntiNico Hülkenberg (GER) – Kick Sauber Ferrari – 6 puntiCharles Leclerc (MON) – Ferrari – 4 puntiOscar Piastri (AUS) – McLaren Mercedes – 2 puntiLewis Hamilton (GBR) – Ferrari – 1 puntoTutti gli altri restano a zero punti. The standings are in. ?Here’s how the top ten stack up in the drivers’ championship after the first race ?#F1 #AusGP pic.