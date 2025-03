Iltempo.it - Formula 1, disastro Ferrari: il debutto choc di Hamilton. Vince Norris

Landodella McLaren ha vinto un caotico Gran Premio d'Australia sotto la pioggia, il suo primo all'Albert Park, con il britannico che riesce a rimanere davanti a Max Verstappen della Red Bull dopo una terza safety car alla fine della gara di domenica. Lewisha avuto un pessimocon la. Il sette volte campione è arrivato decimo ed è stato infastidito dai continui messaggi radio del suo team ai box, mentre Charles Leclerc è arrivato ottavo. La gara.è partito in pole position nella gara sul bagnato, la prima a Melbourne dal 2010. Ma, mentre inizialmente è stato messo sotto pressione da Piastri, che ha fatto una serie di giri veloci fino a quando il suo team non gli ha detto di mantenere la posizione, l'australiano è andato in testacoda alla penultima curva al 44° giro con la pioggia che si intensificava ed è sceso in classifica, con una rimonta a fine gara fino al nono posto, conquistando due punti.