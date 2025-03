Quotidiano.net - Formula 1 2025: Inizio bagnato a Melbourne, Norris in testa, gara sospesa

Il Mondiale diprende il via all'Albert Park diin Australia con pista bagnata per la continua pioggia e forti raffiche di vento. La McLaren diparte al comando davanti alla Red Bull di Verstappen. Bene la Ferrari di Leclerc che rimonta dalla settima alla quinta posizione alla partenza, mentre Hamilton mantiene l'ottava posizione della griglia. Dopo le prime curve laviene subito '' con l'ingresso della safety car per l'incidente all'altro rookie Jack Doohan, a muro con Alpine e alla alla Williams dell'ex ferrarista Carlos Sainz.