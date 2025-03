Internews24.com - Formazioni ufficiali Inter Women Milan: le scelte di Piovani e Bakker

di Redazione: le ragazze che scenderanno in campo nel matchLe Nerazzurre dell’di Gianpierotornano in campo per sfidare ilnel derby valido per la terza giornata della Poule Scudetto: fischio d’inizio alle 13:30 all’Arena Civica Gianni Brera. Queste leda Gianpieroe Suzanneper la sfida:(3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 33 Bartoli, 3 Bowen, 5 Andrés; 13 Merlo, 27 Csiszàr, 24 Milinkovic, 23 Magull, 15 Serturini; 31 Wullaert, 36 Cambiaghi. A disposizione: 12Piazza, 94 Baldi, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 10 Karchouni, 14 Robustelli, 17 Fordos, 20 Detruter, 21 Tomaselli, 22 Schough, 40 Consolini. Coach: Gianpiero(4-3-3): 1 Giuliani; 2 Koivisto, 6 Sorelli, 23 Piga, 17 Vigilucci; 5 Cernoia, 12 Mascarello, 28 Arrigoni; 18 Renzotti, 19 Ijeh, 99 Dompig.