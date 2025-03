Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Fiorentina Juve: le scelte di Thiago Motta

Formazioni ufficiali Fiorentina Juve: le scelte di Thiago Motta e Palladino per la sfida di campionato dei bianconeri

La Juventus torna in campo dopo la brutta sconfitta contro l'Atalanta. Sul campo della Fiorentina l'obiettivo è quello di conquistare i tre punti per consolidare il quarto posto in classifica: ecco le formazioni di formazione di Thiago Motta e Palladino.

FIORENTINA JUVENTUS LIVE: In attesa della formazione ufficiale

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Veiga, Weah; Locatelli, Thuram; Koopmeiners, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta. A disp. Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Gatti, Savona, Rouhi, Cambiaso, Yildiz, Conceicao, Mbangula, Vlahovic