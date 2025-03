Formazioni notizie di squadra squadre di partenza confermate quando Vinicius viene riposato

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-15 20:10:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Il Real Madrid affronta un altro difficile test in LA Liga sabato (17.30 GMT) mentre facevano parte di vincere una prima partita in trasferta dal 25 gennaio.I campioni in carica hanno perso a Espanyol e Real Betis e disegnati a Osasuna nelle loro partite successive sulla strada.Villarreal al quinto posto cercherà di riaccendere la speranza di finire in un luogo di qualificazione della Champions League dopo aver perso 1-0 ad Alaves sabato scorso.101Greaatgoals.com ti ha coperto per le, ledel team e i lati diconfermati da Villarreal contro Real Madrid.erente pic.twitter.com/hfl86uuc6z– Villarreal CF (@villarrealcf) 15 marzo 2025VILDARREAL RAMEUP contro Real MadridVillarreal non ha riportato nuovi problemi di infortunio, ma l’ala Ilias Akhomach e l’attaccante Gerard Moreno rimangono messi da parte.