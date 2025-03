Sport.quotidiano.net - Forlì, sfuma il quarto posto. Ma Avellino resta dietro

Nella serata di ieri si è conclusa la serie di recuperi in programma nel fine settimana. Tra le dirette avversarie di, spicca la sconfitta casalinga di, caduta al fotofinish per mano di Cento (78-79 il finale). Dopo una partenza positiva (+10 al 10’), gli irpini hanno pto il fianco nei due quarti centrali e sono finiti a-8 a fine terzo e quindi a 3’ dalla fine. Nell’ultimo minuto, dopo le triple di Jurkatamm e Lewis, Mussini ha marchiato il sorpasso, ma il 2/2 del centese Davis dalla lunetta è valso la vittoria a -15”. Ieri sera, poi, tutto facile per Nardò nella sfida salvezza con Vigevano, regolata con un rotondo 107-65. Nella serata di venerdì, invece, Brindisi ha accorciato le distanze in classifica dall’Unieuro battendo Cremona 89-86. Avanti in doppia cifra (78-68) a meno di 6’ dalla sirena, Massone e Polanco (33 in 29’) hanno imbastito la riscossa ospite per il sorpasso (82-83) a -1’20”.