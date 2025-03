Ilrestodelcarlino.it - Forlì sempre sotto, Tavernelli ko. Salva solo la differenza canestri

PESARO 84 UNIEURO71 CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Petrovic 4 (2/3, 0/1), Comis, Maretto 10 (2/4, 2/4), Imbrò 9 (0/1, 3/5), De Laurentiis 13 (5/7, 0/1), King 14 (3/9, 2/4), Bucarelli 9 (2/3, 1/3), Lombardi (0/1, 0/2), Zanotti 6 (3/3, 0/2), Ahmad 19 (6/8, 1/4). All.: Leka. UNIEURO: Parravicini 5 (1/3, 1/6), Cinciarini 2 (1/2, 0/2),, Gaspardo 25 (5/11, 3/5), Perkovic 17 (2/6, 3/8), Pascolo (0/2), Magro, Del Chiaro 2 (1/2), Pollone 11 (2/3, 2/4), Harper 9 (1/4, 1/5). All.: Martino. Arbitri: Rudellat, Grappasonno, Picchi. Parziali: 26-16, 48-30, 62-43. Note – T2: Ps 23/39 (59%), Fo 13/33 (39%). T3: Ps 9/26 (35%), Fo 10/30 (33%). TL: Ps 11/14 (79%); Fo 15/18 (83%). Rimbalzi: Ps 41 (11 offensivi); Fo 34 (11 offensivi). Tecnico alla panchina Unieuro al 15’ (37-22). Una bruttissima Unieuro, poco intensa, quasi svogliata soprattutto nei primi tre quarti, perde nettamente a Pesaro in una gara nella quale non è mai stata avanti.