Fondazione Comunità Bergamasca | 14 milioni per iniziative su sociale cultura e ambiente

Bergamonews.it - Fondazione Comunità Bergamasca: 1,4 milioni per iniziative su sociale, cultura e ambiente

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Circa 1,4di contributi economici suddivisi in azioni specifiche nell’ambito del(755 mila euro), della(500 mila euro) e dell’(100 mila euro), le tre principali aree d’intervento delladella. Risorse che saranno distribuite attraverso 7 bandi, valorizzando i fondi territoriali cheCariplo destina alla provincia di Bergamo annualmente (1,6di euro) con l’obiettivo di attivaredel territorio utili a rispondere a bisogni crescenti, dalla povertà all’inclusione, dalla tutela dei beni storico-artistici all’educazione ambientale, attraverso il coinvolgimento capillare dei soggetti di Terzo settore.I bandi restano aperti fino al 5 maggio (per candidare progetti in area) e fino al 9 maggio (per i progetti dell’area).