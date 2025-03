Fiumicino, un comitato tecnico scientifico per la navigabilità del Tevere

Leggi su Ilfaroonline.it

, 15 marzo 2025- Con il decreto sindacale n. 8 del 10 marzo 2025, il Comune diha ufficializzato la nomina dei componenti del, che avrà il compito di supportare la realizzazione del progetto per ladel fiume. L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, rientra nel programma di mandato e punta a rilanciare il fiume come una risorsa strategica per il territorio, valorizzandone le potenzialità ambientali, turistiche e di trasporto.L’ambizioso piano prevede il coinvolgimento di numerosi enti, tra cui la Regione Lazio e il Comune di Roma, con l’obiettivo di restituire alil ruolo di arteria di collegamento naturale tra la Capitale e il litorale laziale. L’idea è quella di trasformarlo in un asse di mobilità sostenibile, che possa integrarsi con il tessuto urbano, incentivare la fruizione turistica e promuovere un’economia circolare legata alle attività lungo le sponde del fiume.