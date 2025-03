Ildifforme.it - Fiumicino, si barrica in casa con la madre e la compagna e spara a un poliziotto: arrestato 45enne

Leggi su Ildifforme.it

Ilè stato raggiunto al polpaccio da un proiettile, che gli ha provocato la frattura della tibia. L'uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vitaL'articolo, siincon lae laa unproviene da Il Difforme.