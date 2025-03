Lanazione.it - Firenze, storie da cabaret in tre serate al Teatro Puccini

, 15 marzo 2025 - .Come nasce il termine? Perché in un grandedi Berlino c’era uno scantinato segreto? Cosa c’entrano vino e salsicce con una lettera d’amore? Di e con Andrea Bruni, “da” è lo spettacolo/viaggio nell'arte ribelle “che è più del solo far ridere”, in scena sabato 22 marzo, sabato 5 e sabato 12 aprile al Laboratorio deldi. Una serie teatrale in tre puntate. Ogni appuntamento presenterà temi, artisti ed epoche diverse del: dalle atmosfere bohemien dello Chat Noir aldell’assurdo di Karl Valentin, daidei Gobbi a Dario Fo, dai Gufi al Signor G. “da” è un flusso narrativo che usa la leggerezza come strumento per avvincere il pubblico e condividere una storia dimenticata, preziosa: giovani visionari che avevano bisogno di un palco per raccontare se stessi.