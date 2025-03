.com - Fiorentina schiaccia la Juve: 3-0. Fagioli sugli scudi. Gol di Gosens, Mandragora e Gud. Pagelle

Ha un nome e un cognome questo trionfale 3-0, strameritato, della sulla: Niccolò. I gol portano la firma di e Gudmundsson, ma lui è stato il punto di riferimento in una partita memorabile, che resterà negli annali. non solo si è preso una gran rivincita sulla sua ex squadra orchestrando il gioco viola con veroniche e intuizioni geniali, come quella che ha propiziato il gol di Gud. Grazie a lui, Palladino ha risolto i problemi a metà campo. E la squadra gira, ha personalità, perfino concretezza